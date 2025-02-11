Beşiktaş, 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı. Genç oyuncu, siyah-beyazlılarda 77 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş, ara transfer dönemi kadro yapılandırması kapsamında son olarak Kolombiya’nın La Equidad takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo’yo kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı camiadan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Bu sezon 3 maça çıkan genç oyuncu, sahada kaldığı 211 dakikada 1 gol attı. Ricardo, 77 numaralı siyah-beyazlı formayı giyecek.