Türkiye’de mesleğin son temsilcileri tarafından yaşatılmaya çalışılan el yapımı yorgancılık, hazır yorganlara karşı direniyor. 40 yıldır yorgancılık yapan Samsunlu Mehmet Selçuk, eskiden Samsun’da 100’ün üstünde yorgancı olduğunu, şimdi ise iki elin parmağını geçmediği söyledi.

Türkiye’de mesleğin son temsilcileri tarafından yaşatılmaya çalışılan el yapımı yorgancılık, hazır yorganlara karşı direniyor. 40 yıldır yorgancılık yapan Samsunlu Mehmet Selçuk, eskiden Samsun’da 100’ün üstünde yorgancı olduğunu, şimdi ise iki elin parmağını geçmediği söyledi.

Samsun’un sayılı yorgancılarından olan Mehmet Selçuk (50), fabrikasyon üretimin el yapımı yorgancılığı olumsuz etkilediğini vurguladı. Son zamanlarda meslekte usta olarak sayabileceği çok az kişi olduğunu ifade eden Selçuk, "Bu mesleği 40 senedir yapıyorum. Yorgan işleri kışın durgun oluyor, yazın insanlar yorganlarını çıkartıp yenilemeye getirdikleri için daha hareketli geçiyor. Geçmişte yorgan satışı çok daha fazla yapılıyordu. Şu an hazır satılan yorganlar nedeniyle talep azaldı. Hazır yorgan daha ucuz olduğu için o daha fazla tercih ediliyor" dedi.

"Yorgancı sayısı azalıyor"

Eskiden Samsun’da 100 civarı yorgan ustası olduğuna dikkat çeken Selçuk, “Şu an en fazla 10 kişi bu şekilde elde yorgan yapıyor. Fabrikasyon yorganlar bizim işlerimizi çok fazla etkiledi. Yaptığımız bu işte de çırak yetişme olayı tamamen durmuş durumda. Şimdiki gençlerimiz bunun gibi mesleklerde çıraklık işine pek sıcak bakmıyorlar maalesef. Müşterilerimiz şu an genellikle hazır yorganları alıyor, ellerinde koyun yünü varsa getiriyorlar ve biz de onları ellerimizle güzel bir şekilde dikiyoruz. Hazır yorganlarda tek kişilik fiyatlar 250 liradan, çift kişilikler ise 350 liradan satılıyor. Bizim diktiğimiz pamuk yorganlar 750 lira, eğer ki koyun yününden isterlerse de 1000 liraya kadar çıkıyor” diye konuştu.