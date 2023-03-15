Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 1900’lü yılların başında üretimine başlanan ve günümüzde de hala yaşatılan ’Tavşanlı kilitleri’ ilgi görüyor.

Tavşanlı’nın tek eski el yapımı kilit ustası Mahir Sayın ve oğulları Mehmet ile Ali Sayın, Osmanlı’dan kalma kilitçilik işini devam ettiriyor.

Kilitlerin kullanışlı olduğu kadar, zahmetli ve uzun uğraşlar sonucu meydana geldiğini belirten oğullardan Ali Sayın, " Kilitlerimiz ismi Tavşanlı ilçemizin adını alarak Tavşanlı Kilidi olarak geçiyor. Kilitleri sipariş üzerine yapıyoruz. İşyeri mazimiz bir asırdan fazladır. Bizler ağabeyimle birlikte dördüncü nesiliz. El yapımı ve şifre özelliği olan kilitler birçok parçanın biraraya gelmesi ile oluşuyor. Tavşanlı’da üretilen bu el emeği kilitler ev, avlu kapılarında, dolaplarda, tuvalet kapılarında, ambarlarda kullanılıyor. Yüzde yüz el yapımı kilitlerimiz. Eski ve tarihi özellikteki evlerde daha çok kullanılmasına rağmen günümüz demir ve ahşap kapılarında da kullanılmaktadır" dedi.

12 çeşit el yapımı kilit olduğunu en büyüğünün Osmanlı kilidi olduğunu belirten Ali Sayın, "Şifreli kilitleri sahibi dahi yanlış çevirdiğinde açamaz. Ters düz ve anahtarı çıkarıp tekrar takarak farklı bir yöntem ile kilitlerimiz açılıyor. O şifre özelliğini de kilitleri alan müşterilerimize söylüyoruz" diyerek kilitçilik mesleğine ilgi olmadığını ve kendilerinin belki de son kilitçi olduğunu ve anahtarcılık üzerine çalışmalar yaptıklarını vurguladı.