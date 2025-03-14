Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Manisa’daki yurtlarda kalan öğrenciler, açılan el sanatları kursları sayesinde kendilerini birçok alanda geliştirme fırsatı buluyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı Muradiye Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen kurslar, öğrencilerin hem sanatsal becerilerini keşfetmelerini hem de kazanç elde etmelerini sağlıyor.

El sanatları kurslarına katılan öğrenciler; bayan çantası, havlu, resim tablosu, bayan kıyafeti, hediyelik eşya, ahşap boyama, takı tasarımı ve dikiş gibi birçok alanda yeteneklerini sergileyerek üretime katkı sağlıyor. Öğrenciler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler, çeşitli etkinliklerde yaşlılara ve köy okullarındaki öğrencilere hediye ediliyor. Ayrıca öğrenciler, yaptıkları bazı ürünleri satarak ek gelir sağlama fırsatı buluyor.

Kurslara katılan öğrenciler, burada öğrendikleri becerilerle hem meslek edinip hem de boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendiriyor. El sanatlarına olan ilgileri sayesinde birçok öğrenci, yeteneklerini keşfederek ileride kendi işlerini kurmayı hedefliyor. Kursiyer öğrenci Büşra Ayyıldız, "Ders saatlerimin dışında burada vakit geçirmek benim için çok keyifli. Takı tasarımı öğrendim ve bunu ticarete nasıl dönüştürebileceğimi keşfettim. Eğitimlerimiz verimli ve projeler sayesinde insanlara dokunmayı, mutluluk yaymayı öğreniyoruz. Burası sadece bir atölye değil, aynı zamanda sosyalleştiğimiz, arkadaşlarımızla vakit geçirdiğimiz bir yer. Kolektif emekle ortaya çıkan eserlerimiz bizim için çok değerli. Bitirdiğimizde gururla asıyor ve ’Bu projede benim de emeğim var’ diyebilmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Fatima Üzüm ise, "Önceden dikiş bilmiyordum ama ailemde dikişle uğraşanlar vardı. Bu alana ilgim olduğu için kursa katıldım. Dikiş, sabır gerektiren bir uğraş. Dikerken sökmeyi de öğreniyoruz ve bu bize dikkatli olmayı öğretiyor. Buradaki kurs, çocukluk hayalimi gerçekleştirmeme vesile oldu. Hem keyifli vakit geçiriyoruz hem de birçok yeni şey öğreniyoruz. Sadece dikiş değil, keçeden sabun yapımı, kanaviçe, ebru, ahşap boyama, boncuk işleme ve çanta yapımı gibi farklı sanat dallarıyla da uğraşıyoruz. İleride belki de hiç duymadığımız yeni el sanatlarıyla tanışacağız ve bunlar bizim için bir gelir kapısı olabilir. Bu atölye, hem zamanımızı verimli kullanmamızı sağlıyor hem de sosyal medya bağımlılığı gibi olumsuz alışkanlıklardan uzaklaşmamıza yardımcı oluyor. Bizim için gerçekten büyük bir nimet" dedi.

Öğrencilerden Gizem Aslıhan Çolak da "Burada yaptığımız el işlerini satarak gelir elde edebiliyoruz. Örneğin, tel kırma tekniğiyle çanta yaptık, ayrıca puf iplerden bereler örerek köy okullarındaki çocuklara ve yetiştirme yurtlarına hediye ediyoruz. Takı tasarımı ve filografi gibi farklı el sanatlarıyla da uğraşıyorum, yaptığım bileklikleri ve filografi çalışmalarını satarak ek gelir sağladım. Bu kurs, hem yeni şeyler öğrenmemizi sağlıyor hem de maddi açıdan katkı sunuyor" şeklinde konuştu.

Dekoratif El Sanatları Öğretmeni Canan Başaran ise, "Atölyemizde gençlere fayda sağlamak amacıyla birçok çalışma yürütüyoruz. Üç yıldır hem yeni hem de unutulmaya yüz tutmuş sanatları tanıtarak güzel projelere imza attık. Keçeden takıya, ahşap boyamadan soğuk porselene kadar geniş bir yelpazede eğitim vererek sanatla dolu bir kurs dönemi geçiriyoruz" dedi.

Muradiye Yurt Müdürü Mehtap Şirin de şunları söyledi: "Gençlerimizin okul dışında vakitlerini verimli değerlendirebilmeleri için yurtlarımızda çeşitli sanat kursları açtık. Örgü, ahşap boyama, filografi ve dikiş gibi el sanatlarının yanı sıra gitar ve keman gibi müzik kursları da düzenliyoruz. Amacımız, gençlerin hem hobi edinmelerini hem de ileride meslek olarak değerlendirebilecekleri beceriler kazanmalarını sağlamak."