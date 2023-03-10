Eskişehirli kadınlar El Sanatları Eğitim ve Kültür Derneği kuruluşunun 3’üncü yılında bir araya geldi.

Kadınların el sanatlarını öğrenerek yeni beceriler kazanması, iletişim becerilerini geliştirmesi, maddi ve manevi kazanımlar sağlaması için, kadınlara özel olarak 8 Mart 2020 Dünya Kadınlar Günü‘nde kurulan El Sanatları Eğitim ve Kültür Derneği, kuruluşunun 3’üncü yılında Eskişehirli kadınlarla bir araya geldi. Şubat ayında yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşlar için dua eden kadınlar, bu toplantının bir kutlama olmadığına dikkat çekmek için siyah renk kıyafetler giyip, depremzedeler için kurdele taktı.

“Kadınlarımızla birlikte dünyaya bırakabileceğimiz güzel izleri sağlamak için buradayız”

El Sanatları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Reyhan Alhan, derneğin kadınlar için önemli bir yer olduğunu vurgulamak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde faaliyete geçtiğini söyledi. Kadınları bir araya getirmek, birbirleri ile sosyal gruplar kurmak ve onlara sağlıklı bir yaşam atmosferi oluşturmak için dernek olarak çabaladıklarını dile getiren Alhan, “Biz Eskişehir El Sanatları Derneği olarak kuruluşumuzu Dünya Kadınlar Gününde ilan ettik. Bugün kuruluşumuzun 3’üncü yılındayız, bugün emekçi kadınlar gününde, hepimiz bir araya geldik ve sohbet, muhabbet, eğlence ve birlikte dünyaya bırakabileceğimiz izleri sağlamak için burada bulunuyoruz. Hepimiz çok mutluyuz, gayet güzel bir ekibimiz var, geçen sene 50 kişiydik ama bugün 150 kişiyiz. Seneye inşallah bin kişi ile birlikte 8 Mart kutlamayı düşünüyoruz. Bu derneği kurduğumuzda 10 kişiydik, sonra 20 kişi 50 kişi derken 150 kişi olduk. Buradaki hedefimiz kadınlarımızı bir araya getirmek, sosyal gruplar kurmak, onlara sağlıklı yaşam atmosferi oluşturmaktı ama bunun yanı sıra kadınların iş gücünü ve girişimciliğini arttırmak, onları meslek sahibi yapmak, yaptıkları ve başarabildikleri hobilerini geliştirebilmeleri için atmosfer oluşturmaktır” dedi

“Türkiye ve dünyada çok büyük isimler yapıp yaptığımız işleri herkese duyuracağız”

Eskişehirli kadınların girişimcilik ruhunu ön plana çıkarmaya çalıştıklarının altını çizen Alhan, “Kadınlarımızın yaptığı ürünleri pazarlayabilecek, kendilerini ifade edebilecek ve özellikle kendilerini ifade ederken bir kişilik sahibi olarak bunları insanlara kabul ettirebilecekleri bir ortam sağlamayı düşündük. Bu konuda da birçok şey başardık. Burada eğitim alırken, eğitim verebilecek kursiyerler yetiştirdik, bu kursiyerlerimiz şuan ustalık belgesi almış ve bunu hayata geçirmiş durumdalar. Hedeflerimiz bunlardı ve daha da büyük hedeflerimiz var. İnşallah hepsini birlikte başaracağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm kadınlarımıza kutlu olsun. Bizimle birlikte olmak istediğiniz her an kapımız size açık, inşallah hep birlikte büyüyeceğiz, Türkiye ve dünyada çok büyük isimler yapıp yaptığımız işleri herkese duyuracağız. Tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Ben bilmiyorum ben yapamam dememeleri lazım çünkü biz biliyoruz istersek her şeyi yaparız”

El Sanatları Eğitim ve Kültür Derneği’nde 7 aydır staj yaptığını söyleyen Fatma Sivri, son 3 aydır da ders vermeye başladığını dile getirdi. Tüm kadınlara bu derneği tavsiye ettiğini belirten Sivri, “Dünyadaki bütün kadınlar emekçidir, hepsinin günü kutlu olsun. Şiddete ve tacize hayır diyoruz, biz buradayız herkesi bekleriz. Burada kendimi geliştiriyorum, bilmediğim yeteneklerim ortaya çıktı hatta ahşap ve keçe de iyi olduğumu öğrendim. Bize yardımcı olduğu için Reyhan hocama çok teşekkür ediyorum. Burada bizlere ön ayak oluyor, destek oluyor ve elinin her zaman üzerimizde olacağını hissettiriyor. Derneğimizi kadınlara tavsiye ediyorum, buraya gelmeliler. Ben bilmiyorum ben yapamam dememeleri lazım çünkü biz biliyoruz istersek her şeyi yaparız” şeklinde konuştu.