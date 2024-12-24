Orta Amerika ülkesi El Salvador’da kongre, 2017 yılında getirilen metal madenciliğini yasağının kaldırılmasını onayladı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, 2017 yılında metal madenciliğini yasaklayan ilk ülke olmuştu. Göreve geldiği ilk günden bu yana yasağı "saçma" bulduğunu ifade eden El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, metal madenciliğin yeniden başlaması amacıyla harekete geçerek yasağın kaldırılmasına yönelik yasayı kongreye sundu. Dün toplanan El Salvador Kongresi’nde yapılan oylamada metal madenciliğini sonlandırmayı öngören yasa 3 “hayır” oyuna karşılık 53 “evet” oyu ile kabul edildi. Kongre, 7 yıllık yasağın kaldırılmasını onayladı.

Bukele’nin de onayı ile yürürlüğe girmesi beklenen yasa, doğa koruma alanları ve hassas su havzaları dışında her yerde madenciliğe izin verecek. Altın madenciliğinde zehirli cıvanın kullanılmasını yasaklayan yasa, maden açmak için özel şirketlere ise hükümetle birlikte bir tür ortak girişime girmesini gerektiriyor.

Çevreciler ise ekosisteme zarar vereceği gerekçesiyle metal madenciliğinin yeniden başlaması kararına karşı çıkıyor. Kongrede yapılan oylama sırasında yüzlerce çevreci de protesto gösterisi düzenledi.