Türkiye genelinde etkili olan ‘El Nino’ sıcakları Antalya’nın Manavgat ilçesinde de etkili oluyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın daha da artmasıyla sıcaktan sadece insanlar değil hayvanlar da etkilendi. Daha önce bir elektrik direğini mekan edinen leylekler, bu yıl dünyaya gelen 2 yavrularıyla birlikte sıcağın etkisinden kurtulabilmek için Sarılar futbol sahasında çimlerin sulanmasını fırsat bildi.

Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde özellikle de mevsim normallerinin üzerinde seyreden Manavgat’ta artmaya devam ederken, bunaltıcı sıcaklardan insanların yanı sıra hayvanlar ve bitkiler de nasibini alıyor. Manavgat’ta insanlar gecenin ilerleyen saatlerine deniz kıyısına, gidemeyenler ise su kenarlarına giderek bunaltıcı sıcakların etkisinden kurtulmaya çalışıyor.

Sarılar Mahallesi’nde uzun yıllardır Şelale yolu üzeri Hüseyin Efendi Caddesi’nde elektrik direğine yuva kuran leylekler, bunaltıcı sıcaktan korunmanın yolunu Sarılar futbol sahasında buldu. Futbol sahasına gelen anne-baba ve bu yıl dünyaya gelen 2 yavrudan oluşan leylek ailesi, sahanın çimleri arasında solucan başta olmak üzere yiyecek ararken, sıcağın etkisinden yakınlarına kadar insanların yaklaşmasını umursamıyor.

Sarılar futbol sahasındaki görevlinin hortumla su sıkması karşısında suyun altına koşan leylekler, hortumun yere bırakılmasıyla birlikte suyun toplandığı yerde serinlemenin keyfini yaşadı.