Dünya genelindeki El Nino sıcakları, Türkiye’de de etkisini sürdürüyor. Erzincan’da termometreler 35 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Erzincan’da sıcak hava kendini iyice hissettirirken uzmanlar yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlara karşı uyarıda bulundu.

Uyarıda, “Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir’’ denildi.

Öte yandan Erzincan’da gün içerisinde en yüksek sıcaklık 35 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için Girlevik Şelalesinin yolunu tuttu.