Hatay’da çiftçilerin, ‘El Nino’ sıcağında tütün kurutma mesaisi devam ediyor. Kurumaya bırakılan file içerisindeki tütünler, görünümleriyle de dikkat çekiyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Hatay’da gün içerisinde hava sıcaklığı 40 dereceyi buluyor. Antakya ilçesi Üzümdalı Mahallesi’nde de vatandaşlar, kırım yaptıkları tütünleri fileye doldurup kurumaya bırakıyor. Belirli aralıklara çevrilmesi gereken tütünler, El Nino sıcaklarında vatandaşlar tarafından kurutuluyor. Araziye bırakılan file içindeki tütünler, görüntüleriyle dikkat çekiyor.

“Tütünleri çevirmek zorundayım; eğer çevirmezsem küflenir, yanar, siyahlaşır ve kalitesi bozulur”

Tütünleri belli aralıklarla çevirmek zorunda olduğunu belirten Volkan Polat, “Deprem süreci çok kötüydü. Rabbim kimseye yaşatmasın. Yaşam devam ediyor, mücadeleye devam ediyoruz. Evet, tütün hasadına başladık. Yukarıda köyde dolduruyorlar biz de buraya sermeye geldik. Zor olsa da yapmak zorundayız. Şu an havanın sıcaklığına baktığımda 45 derece var diye düşünüyorum. Daha fazlası da olabilir. Tütünleri çevirmek zorundayım; eğer çevirmezsem küflenir, yanar, siyahlaşır ve kalitesi bozulur” dedi.