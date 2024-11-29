Edirne’de Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından, “El Kaldırma Gönül Al” adlı kadına şiddete hayır farkındalık konseri gerçekleştirildi.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser salonunda düzenlenen konserde kadına şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen konser etkinliği yoğun ilgi gördü. Etkinlik çerçevesinde stant açan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme Merkezi, emniyet ve jandarma personelleri, kadına şiddetle mücadeleye yönelik yapılan çalışmaların anlatıldığı broşürleri katılımcılara dağıttı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1999 yılından bu yana 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, her yıl ülkemizde, dünyada ve yerelde kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili farkındalık çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kadına şiddetle mücadeleye yönelik birçok farkındalık çalışması yaptığını söyleyen Tohumcu, kadına karşı şiddetin olmaması ve son bulmasına yönelik bir çok farkındalık çalışmaları yaptıklarını, bunlardan birisinin de bu konser etkinliği olduğunu ifade etti.

’Kadına Karşı Şiddete Sessiz Kalma’ felsefesiyle ’Kadına Şiddetle Mücadelede Biz Varız’ diyerek çağrıda bulunan Tohumcu, konsere katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Kuruluş Müdürü Nihan Ertan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde konser organizasyonu planladıklarını ve konserin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Hafta boyu çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Ertan, kadına şiddetle mücadelede ’birlik, beraberlik, umut ve kararlılığa’ vurgu yapmak için bu konseri organize ettiklerini ifade etti.