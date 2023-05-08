Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, dernek üyesi kursiyerlerinin ürettiği el işi ürünleri, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler aracılığıyla sergiledi.

Pamukkale Halk Eğitim Merkezi ek binası sergi salonunda gerçekleşen açılışa Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Çağlar, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi müdürü Abidin Mutlubaş, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz, "Çok güzel bir serginin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada toplanan gelirler ile derneğimize gelir sağlanacak. Geçtiğimiz günler içerisinde Alzheimer Rehabilitasyon ve yaşam merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Elde edilecek olan gelirle hem merkezde yaşayan hem de evde bakılan hastalarımıza rehabilitasyon süresince destek olunacak. Derneğimiz onlara destek olmak için canla başla çalışıyor. Farkındalık yapmak adına böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Ayrıca Pamukkale halk eğitim merkezi ile düzenlediğimiz el sanatları kurslarımızın da sergisini burada yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri de Derneğimize katkı koymak için satışa sunuyoruz" dedi.

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Arzu Saldoğan ise, "Yıl boyunca arkadaşlarımızla çalışmalarımız oldu. Elimizden geldiğince üretim yaptık. Çantalar, kırlentler, çiçek saksıları yaptık. El emeği ürünlerimizi burada sunduk" dedi.

Açılışının ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.