Bahçeşehir Üniversitesi 23’üncü dönem mezuniyet töreni görkemli bir törenle gerçekleştirilirken, birinciliği Libya’dan eğitim için Türkiye’ye gelen Noor Sagar, elde etti. Çocukluğu doğup büyüdüğü Libya’da geçen, en büyük merakı kanaviçe, kasnak örgüsü ve el işi olan Sagar, şimdi geleceğin finansçısı olmaya hazırlanıyor. Türkiye’de yaşamaktan çok mutlu olduğunu ve kendisini hiçbir zaman yabancı gibi hissetmediğini dile getiren Sagar, “Türkiye’den aldığım diploma, Libya’dakinden daha değerli. Yaşam ise tüm Avrupa ülkelerinden daha güzel” diye konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni, bu yıl Ülker Sports Arena’da yapıldı. 23’üncü dönem mezunlarını veren Bahçeşehir Üniversitesi’nden, sekiz fakülte ve iki yüksekokuldan mezun olan 5 bin 500 öğrenci, kep atma gururu yaşarken, 10 binden fazla aile de çocuklarının heyecanına ortak oldu. İstiklâl Marşının okunmasıyla başlayan törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ülkü Sakalar, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Mütevelli Heyet Üyeleri, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Beşkese ve Prof. Dr. Tunç Bozbura’nın yanı sıra öğretim üyeleri, akademisyenler de katıldı.

“Asla pes etmeyin”

Konuşmasına, “Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü, üniversitemizin 25’inci yılı. Nice 100 yıllara, nice 25 yıllara” diyerek başlayan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, yeni mezun gençlere tavsiyeler verdi:

“Asla bırakmayın ve pes etmeyin. Azim ve kararlılığınız, sizi başarıya götürecek. Örnek görmek isterseniz Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e bakmanız yeterlidir.”

Yücel, “Bizler BAU yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler, 25 yıl boyunca durmadan çalıştık. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına sözümüz, ilk 500’e girme hedefiydi. 374’üncü sıraya kadar yükseldik. Başta rektörlerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“Bilimin aydınlığından, kültür ve medeniyetin gücünden ayrılmayın” diyen Yücel, konuşmasını, “Yeni hayat okulunuzda sizlere başarılar diliyorum. Ne olursa olsun özgürlüğünüzden taviz vermeyin. Özgürlük, sizin en büyük zenginliğinizdir. Mesleğiniz ne olursa olsun yapay zekadan yararlanın. Yapay zekanın esiri değil, onun sahibi olun. Her zaman olduğu gibi hayat okulunda da destekçiniz Bahçeşehir Üniversitesi olacaktır. Okulunuzla iletişimi koparmayın.” şeklindeki sözlerle sonlandırdı.

“Sizlere inancımız tam”

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise yeni mezun gençlere, “Sizler, üniversitemizde aldığınız kaliteli ve evrensel eğitimle bundan sonraki hayatınızda çok daha büyük işler başaracaksınız. Sizlere inancımız tam” diye seslendi. “Güzel hayallerle geldiğiniz bu seçkin kurumda, aldığınız nitelikli eğitim sürecinde her biriniz büyük emek verdiniz ve başardınız” diyen Karadeniz, “Sizler bizlerin gurur kaynağı, ailelerinizin medarı iftiharısınız. Geleceğin liderleri sizlersiniz. Sizi her zaman sevgiyle, mutlulukla ve gururla takip edip destekleyeceğiz” dedi.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türkiye’ye kazandıracakları nitelikli araştırmacılara imkân sağlamak amacıyla 100 doktora bursu programı oluşturduklarını da sözlerine ekleyen Karadeniz, “Ulu Önder Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözü, bizim için her zaman yol gösterici olmuştur. Unutmayınız ki sizlerin de Atamızın gösterdiği bu yoldan başka bir yola ihtiyacınız yoktur. Bilimin ışığında nice başarılara imza atmanızı diliyorum” dedi.

17 yaşındayken Bahçeşehir Üniversitesi’ne öğrenci olarak gelen, şimdi Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Yücel Batu Salman, “BAU bayrağını, bu ailenin ferdi olarak dünyanın her yerinde dalgalandıracağınıza inancımız sonsuz. Ailemiz genişleyerek büyüyor. Atatürk’ün öğretilerinden vazgeçmeden dürüst, çalışkan bireyler olmanızı dilerim” dedi.

Altın Beyin Ödülü Sagar’a

Üniversitenin 23’üncü dönem mezunlarından dereceye girenlere diplomalarını Rektör Karadeniz takdim etti. Bu yılın birincilik ödülünü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans bölümünden Libyalı Noor Sagar alırken, ikincilik Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden Eman Shanou’nun oldu. Üçüncülüğü ise Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj bölümünün ilk mezunlarından Mehmet Berk Güneş ile Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden Nur Elif Özay paylaştı. Sagar, Altın Beyin ödülünü Rektör Karadeniz’in elinden alarak üniversite birincilerinin isimlerinin bulunduğu mezuniyet kütüğüne kendi isminin plakasını çaktı. Fakültelerde ilk üçe girenlere ise diplomalarını Rektör Karadeniz ve fakülte dekanları verdi.

“Dünyada olumlu etkiler bırakalım”

Üniversitenin 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin birincisi 23 yaşındaki Libyalı Noor Sagar oldu. Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezun olan Sagar, bilgisayar mühendisi bir baba ve Fransızca öğretmeni bir annenin üç çocuğundan biri. İlkokulu Libya’da okuduktan sonra eğitimine Londra’da devam eden, ardından Libya’daki bir İrlanda okulunda orta öğrenimini tamamlayan Sagar, mezuniyet konuşmasında, “Yolumuz bizi nereye götürürse götürsün burada kazandığımız bilgi ve becerileri dünyada olumlu etkiler oluşturmak için kullanalım” dedi. Dünyanın tanıdığı bir üniversitede eğitim almış olmanın ayrıcalığını bundan sonra da yaşayacağına inandığını söyleyen Sagar, “Çalışmaya, başarmaya devam edelim” mesajı verdi.

BAU diploması dünyada geçerli

Başarısıyla ailesi ve okuluna büyük gurur yaşatan Sagar’ın hikayesi ise göz doldurdu. Çocukluğu doğup büyüdüğü Libya’da geçen, en büyük merakı kanaviçe, kasnak örgüsü ve el işi olan Sagar, şimdi geleceğin finansçısı olmaya hazırlanırken, Türkiye’de yaşamaktan çok mutlu olduğunu ve kendisini hiçbir zaman yabancı gibi hissetmediğini dile getirdi. Sagar, “Türkiye’den aldığım diploma, Libya’dakinden daha değerli. Yaşam ise tüm Avrupa ülkelerinden daha güzel. BAU diploması ile dünyanın birçok ülkesinde iş bulma ve kariyer yapma şansımız var” diye konuştu. Bahçeşehir Üniversitesi’nin uluslararası bir okul olduğunu vurgulayan Noor Sagar, kendisi gibi yurt dışından gelen binlerce öğrenciyle bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Aynı zamanda BAU’da Libya’nın ülke temsilcisi olan Sagar, hedefinin, Türkiye’de iş bulup, çalışma hayatında kendisini denedikten sonra hangi alanda master yapacağına karar vermek olduğunu söyledi. Sagar, “Kendimi keşfetmeye ihtiyacım var. Bu da çalışma hayatının içindeyken olacak. Sonrasında başka bir ülkeye de gidebilirim” dedi. Sagar, ailesinin de kendisine çok destek olduğunu, hayatıyla ilgili sosyal ve kişisel kararlar alma noktasında onu her zaman özgür bıraktıklarını söyledi.

“Başarı zor değil”

Fakültesinde derece almayı beklediğini ama üniversite birinciliğinin kendisi için sürpriz olduğunu dile getiren Sagar, “Mutlu ve gururluyum. Çok çalıştım. Başarı zor gibi algılanıyor. Oysa öyle değil. Bu sonucu, düzenli çalışarak elde ettim” diye konuştu. Türkiye’de annesi ve akrabalarıyla birlikte yaşayan Sagar, Türk kültürünün kendi kültürüne yakın olmasından ötürü uyum sorunu yaşamadığını ve kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi. Libya’dan direkt uçuş ve vize kolaylığı olmasının da Türkiye’yi tercih etmesinde etkili olduğunu belirten Sagar, “Ayrıca Türkiye’de yabancı gibi hissetmiyorum. Burada kendim gibi yaşamak beni mutlu ediyor” dedi.

Kanaviçe işleyen yeni finansçı

Türkiye’de olduğu yıllarda fırsat buldukça gezdiğini söyleyen Sagar, “Çalışmam gereken zamanlarda gezmekten fedakârlık ettim. Ancak boş zamanlarımda gezme şansım oldu. Fethiye’nin yanı sıra Sapanca ve Şile’ye gittim. Denize girmeyi de çok seviyorum” diye konuştu. Sagar, uzun yıllar kanaviçe, kasnak örgüsü ve el işiyle ilgilendiğini ve bu uğraşın ona keyif verdiğini belirtirken giysilere ya da farklı kumaşlara da işleme yapmaktan zevk aldığını, iş yaşamının yanında bu hobisine devam edeceğini söyledi.