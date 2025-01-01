BİLECİK (İHA) – Bilecik’in Bayırköy Beldesinden belediye tarafından açılan dikiş kursunda kadınlar, el işi göz nuru ürünler üreterek, ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

Bayırköy Belediyesi tarafından açılana dikiş kursunda 22 kursiyer, çeşitli giysi ve aksesuarlar üretmek için eğitim alıyor. Kursiyerler, dikiş becerilerini geliştirerek farklı ürünler ortaya çıkarıyor. Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz kursu ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti.

Başkan Dilsiz, “Kursiyerlerin ürettiği bazı ürünler arasında sweet, eşofman, mont, gömlek, çanta, abiye elbise, gecelik, bornoz, tayt, toka, iç giyim, pijama takımı, kaban, yelek, pantolon ve etek gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan tekstil ürünleri bulunuyor” dedi.

Vali Aygöl, kursiyerlerle sohbetinde, el emeğiyle üretilen ürünlerin sadece kişisel gelişim ve öğrenme açısından değil, aynı zamanda ekonomik özgürlük ve aile bütçesine katkı sağlama açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Aygöl, "Bu kurslar, kadınlarımızın hem meslek edinmelerine hem de kendi üretimlerini yaparak ailelerine katkı sağlamalarına fırsat sunuyor. Bu tür projelerin yaygınlaşması, toplumsal kalkınma açısından önemli bir adım. Kadınlarımızın üretkenliklerini artırmaları, aile ekonomilerine katkı sağlamaları ve toplumsal hayata daha aktif katılmaları için destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Eğitimle geleceğe yatırım

Ziyaret sırasında, kursiyerlere iş gücü piyasasında ve kendiişlerini kurmada daha fazla fırsat oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Vali Aygöl, Bayırköy’de bu tür kursların ve eğitimlerin sayısının artarak devam etmesini arzuladığını belirtti.