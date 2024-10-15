DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliğince ’15 Ekim Dünya El Yıkama Günü’ etkinlikleri kapsamında; el hijyeninin önemine dikkat çekmek amacıyla ‘El Hijyeni Sağlığın İlk Adımıdır, Sağlık Elimizde’ temasıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Atatürk Devlet Hastanesi enfeksiyon kontrol komitesi hemşireleri tarafından düzenlenen etkinlik programında; ellerimizin klasik yıkama yöntemleri ile gerçek anlamda temizlenmediği, bunun için belirlenen yöntemlerin uygulanarak yıkanması halinde gerçek hijyenin sağlanabileceği anlatıldı.

Etkinlikte bilgilendirme panolarına el yıkama ile ilgili afişler asıldı, stajyer öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı. hastanemiz poliklinik hizmet alanlarında LCD ekranlar aracılığıyla el hijyeni konusunda video ve kamu spotu yayınlandı. Programda ayrıca, hazırlanan hatırlatıcıları sorularla da servis çalışanları ziyaret edildi.

Yetkililer, “UNICEF’in desteğiyle 15 Ekim yüzden fazla ülkede ’Dünya El Yıkama Günü‘ olarak kutlanmakta. Etkinliğin amacı tüm dünyada insanların ellerini su ve sabunla yıkanmasının özendirilmesi bunun yalnızca bir günle sınırlı kalmayıp yıl boyunca gündemde kalmasının sağlanması. Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde, hastalıklardan korunmada ve antibiyotiklere direnç gelişmesinin önlenmesinde en önemli basamak el hijyenidir. Çok modelli stratejiler ile el hijyeni uygulamalarını teşvik etmek etkili yaklaşımdır ve bu konudaki başarılı uygulama örnekleri, bu stratejilerin sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonları azaltmadaki etkinliğini göstermektedir” dedi.