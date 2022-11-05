Sinop’ta kullandığı traktörden inen ve el frenini tam olarak çekmeyi unutan sürücü, traktörün altında kalarak yaralandı.

Sinop’ta kullandığı traktörden inen ve el frenini tam olarak çekmeyi unutan sürücü, traktörün altında kalarak yaralandı.

Kaza, 11.30 saatlerinde Ordu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö., kullandığı 57 AC 182 plakalı traktörü yolun sağ tarafına park ederek araçtan indi. Traktörün el frenini tam şekilde çekmeyi unutan sürücü traktörün altında kalarak yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına o sırada olay yerinden geçmekte olan Halil Akdağ yetişti. Akdağ, 112’ye haber vererek Mehmet Ö.’nün Sinop Atatürk Devlet Hastanesine getirilmesini sağladı.

Kaza ile ilgili konuşan Halil Akdağ, “Ben geçerken burada kimse yoktu. 5 dakika içinde oldu bu olay. Dönüşte baktım tırmığın arkasında yatıyor. ’Ağabey, traktör üzerimden geçti beni kurtar’ dedi. Ben hemen ambulansı aradım. Oğlunu kendisi aramış zaten. Motoru az ileri aldım. Ambulansa bindirdik yolladık. El frenini tam çekmemiş. El freni tutmamış” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.