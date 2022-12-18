Samsun’da, el frenini çekmeyi unuttuğu park ettiği traktörün hareket edip üzerinden geçtiği yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Samsun’da, el frenini çekmeyi unuttuğu park ettiği traktörün hareket edip üzerinden geçtiği yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Kaza, Ladik ilçesinin Küçükkızoğlu Mahallesi’nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip Yolcu (68) 55 H 1291 plakalı traktörünü evinin önüne park ederek, çalışır halde bıraktığı traktörün el frenini çekmeyi unutup altına takoz koymak istedi. Aniden hareket eden traktör, Yolcu’nun üzerinden geçerek park halindeki otomobile çarpıp durdu. Kazada ağır yaralanan 5 çocuk babası Necip Yolcu ambulansla Ladik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Necip Yolcu yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.