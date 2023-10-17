Bursa’da park halindeki minibüsün kendiliğinden hareket ettiğini gören otopark görevlisi; peşinden koşarak araca atladı. Hızlı hareketlerle araca müdahale eden otopark görevlisi, el frenini çekerek kazayı engelledi. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Orhanbey Mahallesi Başak Caddesi üzerinde park halinde bir aracın el freni boşaldı. Durumu gören otopark görevlisi âdetâ süper kahraman gibi yetişti. Araca koşarak binen otopark görevlisi, el frenini çekerek muhtemel bir kazayı önledi. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.