Şanlıurfa’da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geri geri hareket ederek yolun karşısında park halindeki başka otomobile çarptı. Yaşanan kaza anı işyerinin güvenlik kamerasın yansıdı.

Şanlıurfa’da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geri geri hareket ederek yolun karşısında park halindeki başka otomobile çarptı. Yaşanan kaza anı işyerinin güvenlik kamerasın yansıdı.

Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün park ettiği sırada el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yolun karşısında park halindeki başka bir otomobile çarptı. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“Ne yapıyorsun dedim sürücü yok”

Park halindeki otomobili zarar gören araç sahibi Ziya Altundağ, kazayı fark ederek aracının yanına koştuğunu belirterek, “Şimdi sabah geldik dükkanımızı açtık, arabamızı park ettik. Karşı tarafa arkadaş çorba içmeye gelmiş. Aracının el frenini çekmemiş, çorbasını içmeye gitmiş. Yani el frenini çekmeyi unutmuş. Araçta hareket etmiş ve bizim arabaya çarptı. Biz de olay sonrası kazayı görünce ‘Arabaya ne yapıyorsun’ dedik. Arabada insan yok. Ya arkadaş sen çorba içmeye gidiyorsun neden arabanın el frenini çekmeyi unutuyorsun. Arabanın kapısı komple içeri girdi. Sonradan arkadaş çorba içmeden geldi, olayı çözdük. Arkadaşla mağduriyetimizi karşıladı. Allah razı olsun. Geçmiş olsun her iki tarafa, canımızdan kıymetli değil" dedi.

Kazayı gören vatandaşlardan Mehmet Özen, "Aracın geri geri geldiğini gördük. Tabi içerisinde kişi olup olmadığını bilmiyoruz. Sağından solundan araçlar yine geçmeye başladı. Bir anda araç hızlandıktan sonra bizim araca çarptı. Sonra dışarı çıktık. Yani tepki vermek için ama baktık ki aracın içerisinde kimse yok. Daha sonra sahipleri geldi tabii araca biraz zarar verdi ama sonuçta Allah’a çok şükür cana bir şey gelmedi" şeklinde konuştu.

Kazayı gören Ferit Altundağ ise "Heyecanlandık. Dedik acaba arabanın içinde birileri mi var. Hemen aracın yanına kaçtık. Yanına gittiğimizde aracın içinde kimsenin olmadığını fark ettik. Araç sahiplerinin daha dikkatli olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.