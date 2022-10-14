Düzce’de Kadın Emeği Merkezinde ki kadınların yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerini merkez bünyesinde açılan fotoğraf kursunda öğrendikleri tekniklerle fotoğraflıyorlar.

Düzce’de Kadın Emeği Merkezinde ki kadınların yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerini merkez bünyesinde açılan fotoğraf kursunda öğrendikleri tekniklerle fotoğraflıyorlar.

Düzceli hamarat ev kadınlarının el emeği göz nuru ürünlerini üreterek piyasaya sunabilmeleri ve kazanç sağlamaları amacıyla valilik tarafından açılan Kadın Emeği Merkezinde etkinlikler devam ediyor. Kadınların üretime katılmasının yanı sıra verilen kurslarla ve seminerlerle daha bilinçli bireyler olmasını da sağlamaya yönelik çalışmalar yapılan Kadın emeği merkezinde ev hanımları için fotoğrafçılık kursu düzenleniyor. Amacı ise E-ticarette kadınların kendi el emeği ürünlerinin fotoğraflarını çekerek satış yapmalarını kolaylaştırmak.

Düzce Halk Eğitim Merkezi ile ortak yapılan kursta ev hanımlarına fotoğraf makineleri ve fotoğraf çekme teknikleri anlatılıyor. Toplam 30 kursiyerin katıldığı fotoğrafçılık kursun sabah ve öğlen olarak 2 sınıf halinde düzenlenirken haftada iki gün yapılıyor.