Kocaeli’de el işçiliğiyle üretilen ve çeşitli figürlerle süslenen 150 ahşap kaşık, İzmit’te sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Murat Babadağı’nın sabırla şekillendirdiği ve detaylarla dolu eserleri, sanayileşmenin gölgesinde kaybolan zanaatı yaşatmayı hedefliyor.

Kocaeli’de yaşayan Murat Babadağı, 6 yıl önce odun ve tahta parçalarından kaşık figürleri yapmaya başladı. Hobi amaçlı başladığı ahşap oymacılığı sanatında büyük ilerleme kaydeden Babadağı, atölye kiralamaya karar verdi. "Eskikafa" adını verdiği atölye ile hobisini daha da büyüten Babadağı’nın birbirinden güzel kaşıkları, şu anda İzmit Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sergileniyor. 5 yıllık bir emeğin ürünü olan 150 özgün eser, sanayileşmenin gölgesinde kaybolan bu zanaatı yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Tamamen geleneksel yöntemlerle, yalnızca el aletleri kullanılarak yapılan ve şimşir, zeytin, ceviz ve kestane gibi farklı ağaç türleriyle zenginleştirilen kaşıklar, hiçbir kimyasal renklendirici kullanılmadan, doğallığıyla göz dolduruyor. Murat Babadağı’nın her birini titizlikle işlediği 150 kaşık eseri, 10 Kasım’a kadar Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sergilenecek.

"Kaşık oyma sanatının hak ettiği değeri gördüğünü düşünmüyorum"

Sanayileşen dünyanın zanaat üzerindeki etkisine dikkat çeken Babadağı, "Kaşık oyma sanatının hak ettiği değeri gördüğünü düşünmüyorum. Sanayileşen dünya sisteminin de bu konuda etkisi olabilir. Ben 6 yıldır bu işi yapıyorum. Bu zanaatı biraz daha ön plana çıkarmak istedim. Bu sanatı halkla buluşturmak istiyorum. Tüm sanatseverleri de eserleri görmeye davet ediyorum" dedi.

Tamamen el emeği, göz nuru

Sergideki kaşıkların tamamının geleneksel yöntemlerle ve yalnızca el aletleri kullanılarak yapıldığını aktaran Murat Babadağı, "Kaşıklarımda farklı ağaç parçalarını kullanıyorum. Gündelik kullanım kaşıklarını şimşir ve zeytin ağaçlarından yapıyorum. Ceviz ve kestane gibi hemen hemen her sert yapılı ağacın parçasını kullanıyorum. Herhangi bir kimyasal renklendirici de kullanmıyoruz. Ayrıca bir zaman kavramımızda yok. 3 gün sürede üretilen kaşık da var 3 saatte üretilen de. Türüne, işlevine göre değişebiliyor" şeklinde konuştu.

"Çok sabırlı biridir"

Ortada büyük bir emeğin olduğunu söyleyen Murat Babadağı’nın eşi Kanile Babadağı ise "Görüldüğü üzere her yer el emeği, göz nuru. Çok büyük emek var. Eşim diye söylemiyorum, çok sabırlı biridir. Aynı zamanda bu sergi vatandaşlarla sanatın tanışma sergisi. İlerleyen zamanlarda sergilerin devamı gelecek" ifadelerini kullandı.