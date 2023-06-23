Düzce Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Çalışma Grubu tarafından ‘Sanat Millet Bahçesinde’ etkinliği düzenlendi.
Düzce Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Çalışma Grubu ‘Sanat Millet Bahçesinde’ başlığı altında etkinlik düzenledi. Millet Bahçesinde oluşturulan alanlarda gerçekleştirilen etkinlikte oluşturulan Sanat Sokağı, El Sanatları Sokağı ve Hediyelik Eşya Sokağında el emeği göz nuru hazırlanan ürünler Kurban Bayramı öncesi satışa sunuldu.
Etkinliğin ilk gününde Düzce Belediye Başkan Vekili Murat Aydın alanda incelemelerde bulunarak açılan stantları tek tek gezerek satışa sunulan ürünleri inceledi.
Etkinlik alanı, 24 Haziran Cumartesi günü saat 20.00’a kadar açık kalacak.