DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde belediye ve halk eğitim merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen kurslarda ortaya çıkan el emeği göz nuru eserler sergilenmeye başladı.

Cumayeri Halk Eğitim Müdürlüğü ve Cumayeri Belediyesi Kültür Sanat Evinin ortaklaşa yürüttüğü kurslarda, kursiyerlerin çalışmaları Belediye Kültür Sanat Evi’nde sergilenmeye başlandı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, açılan sergiyi gezdi hocalara ve kursiyerlere teşekkür ederek, “Belediyemiz Kültür Sanat Evinde sergilenen eserleri görmeye tüm halkamızı davet ediyorum” dedi.