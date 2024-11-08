DÜZCE(İHA) – Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Çilimli ilçesinde özel eğitim sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi sonrasında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı el emeği ürünlerini inceledi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ile birlikte millet bahçesinde İbrahim Hoşver Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Öztürk, sonrasında ise Çilimli Halk Eğitim Merkezi’nde ahşap kursu öğrenci ve kursiyerlerini ziyaret etti. “Birbirinden güzel, binbir emekle işlenen onlarca el emeği ürünü inceledik. Hayran kalmamak elde değil, elinize emeğinize sağlık. Tüm kursiyerlerimizi ve usta öğreticilerimizi emekleri için tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.