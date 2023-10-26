Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi "El Ele Güvenli Geleceğe’’ projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında öğrencilerin terör faaliyetlerinden uzak tutulması amacıyla bilgilendirme standı kuruldu. Stantta öğrencilere kalem, bloknot ve broşür dağıtıldı. Toplamda 4 bin 700 öğrenciye ulaşım sağlandı. Öğretimin özgür ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü çalışmalarına devam edeceğini belirtti.