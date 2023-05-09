Eskişehir’de adeta el değmemiş yaylalarda otlayan büyükbaş hayvanlarını fotoğraflayan üretici, kartpostallık manzaralar çıkardı.

Baharın gelmesiyle üreticiler, hayvanlarını mera ve yüksek yaylalar da otlatamaya başladı. Yeşeren meralarla hayvanlar daha taze yem yerken, yaptıkları yürüyüşle daha sağlıklı yetişiyorlar. Sarıcakaya ilçesinin Düzköy Mahallesi’nde 30 büyükbaş hayvanını 260 rakımlı yaylaya neredeyse her gün çıkaran hayvancılıkla uğraşan Sadullah Demirkaya, günde yaklaşık 3 kilometre yol yürüyor. Yürüyüşün ve meralarda yetişen taze yeşil otların hayvanlarına iyi geldiği için her gün hayvanlarını otlattığını belirten üreticinin çektiği fotoğraflar ise kartpostalları andırıyor. Yaylada otlattığı hayvanları ve manzara hakkında konuşan Sadullah Demirkaya, "Eskişehir, Sarıcakaya Düzköy Mahallesi’nde 30 adet büyükbaş hayvanımız var. İlkbaharda çiftliğimizin yakın civarlarındaki otlak arazilere ve yaylalara hayvanlarımızı yaylıma çıkarıyoruz. Yaylalarda da hayvanların yediği otlar ve yaptıkları yürüyüşler onlara iyi gelip, sakinleştiriyor. Doğallığı bozulmamış dere kenarında güzel yaylalarda bulunmak hem beni hem de hayvanlarımı mutlu ediyor" dedi.