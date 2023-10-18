Diyarbakır’da El Cezeri’nin 818 yıl önce yaptığı 11 eserin replikası, kent için tarihin sıfır noktası olan Artuklu Sarayı’nda sergilendi.

Diyarbakır’da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali devam ediyor. El Cezeri’nin 818 yıl önce yaptığı eserlerin replikası, Sur ilçesindeki Artuklu Sarayı’nda sergilendi. Artuklular döneminde uzun yıllar saray mühendisliği yapan ünlü İslam alimi ve sibernetiğin kurucusu El Cezeri’nin eserleri ilgiyle incelendi. Sergide yer alan 11 nesneden El Cezeri’nin bal mumu heykeli, içecek sunan otomat, kayıkçılı su saati, çocuklu abdest alma otomatı, öküzlü içecek otomatı, dört kepçeli su kaldırma sistemi, dört sürgülü kapı kilidi, bardak su saati, fil su saati, şifreli kilitli sandık gibi eserler yoğun ilgi gördü.

Dicle Üniversitesi öğrencilerinin sergiye yoğun katılım sağladığını belirten Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, sergide Artuklu Sarayı’nda yapılan kazılara ait 35 fotoğrafın da yer aldığını ifade etti. Yıldız, “Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında El Cezeri’nin 818 yıl önce 25 yıl çalıştığı Artuklu Sarayı’nda yaptığı eserlerin, robotların ve makinelerin replikası bugün burada sergileniyor. Aynı zamanda 2018-2022 yılları arasında Artuklu Sarayı’nda yaptığımız kazıya ait de 35 fotoğraf sergileniyor. El Cezeri, hem İslam alemi, hem Diyarbakır hem de teknoloji dünyası için önemli bir şahıs. Sibernetik robotiğin babasıdır” dedi.

“2025 yılının Türkiye’de El Cezeri Yılı ilan edilmesini istiyoruz”

2025 yılının "El Cezeri Yılı" olması çağrısında bulunan Yıldız, “2025 yılı El Cezeri’nin ölümünün 820’nci yıl dönümüdür. 2025 yılının Türkiye’de El Cezeri Yılı olarak ilan edilmesini istiyoruz. Bu sergi hem festivale gelenler hem Diyarbakır halkı için hem de öğrencilerimiz için büyük bir fırsat. Şu anda da Güzel Sanatlar

öğrencileriyle sergimizi geziyoruz. Özellikle Artuklu Sarayı kazısı kapsamında alay meydanında yaptığımız kazılarda artık Diyarbakır için tarihin sıfır noktasındayız.

Çünkü kayalık zeminlere ulaştık. O tarihin sıfır noktasında El Cezeri’nin 818 yıl önce yaptığı eserlerin repklikası sergilenmiş oldu” ifadelerini kullandı.