Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Hz. Nuh Peygamberin türbesi ve camisi ile sibernetik bilimin kurucusu İsmail Ebul-İz El Cezeri’nin türbesinin bulunduğu külliyenin restorasyonunu iş adamı Veysel Ürüm üstlendi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Hz. Nuh Peygamberin türbesi ve camisi ile sibernetik bilimin kurucusu İsmail Ebul-İz El Cezeri’nin türbesinin bulunduğu külliyenin restorasyonunu iş adamı Veysel Ürüm üstlendi.

Cizreli iş adamı Veysel Ürüm, Şırnak Valisi Osman Bilgin’in önerisi ile ilçede bulunan Hz. Nuh Peygamberin türbesi ve camisi ile sibernetik bilimin kurucusu İsmail Ebul-İz El Cezeri’nin türbesinin bulunduğu külliyenin restorasyonunu üstlendi. Vali Bilgin, beraberindeki daire müdürleri ve iş adamı Veysel Ürüm ile birlikte restorasyonun yapılacağı külliyeyi gezdi. Külliye içindeki ve çevresindeki yapılarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bilgin, restorasyonun yapılacağı alanı yerinde inceledikten sonra çalışmaların en kısa sürede başlaması için restorasyonu yapacak olan mimar ile bilgi alışverişinde bulundu.

Cizre’nin inanç turizmi ve tarihi açısından en önemli olan noktalarından biri olan Hz. Nuh’un ve sibernetik bilimin kurucusu İsmail Ebul-İz El Cezeri’nin makamının bulunduğu külliye alanında olduklarını ifade eden Vali Bilgin, ”Buraya dışarıdan gelecek insanların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bir alanda bulunuyoruz. Bu ne Hz. Nuh’un manevi huzuruna ne de tarihimizde, bilim dünyasında önemli eserleri bulunan El Cezeri’nin makamına ve aynı zamanda bizim için çok önemli olan burada bulunan camide ibadet eden insanların ibadet mantalitesi açısından yakışmayan yer burası. İnşallah burayı en güzel şekilde burayı restore edeceğiz” dedi.

Restorasyon işlerinden önce buranın rölöve, restorasyon hem de projelendirmesini yapacaklarını belirten Bilgin, ”Özellikle bu projelendirmeyi yaparken Cizre’mizin, yerelde burayla ilgilenen derneklere, ailelere, tarihi açıdan çalışması yapan arkadaşlarımızla birlikte çalışıp buranın geçmişine uygun, hem geçmişini hem de geleceğini yansıtabilecek mimari de bir alan oluşturacağız. Öncelikle bu yapacağımız çalışmaların tamamını aslen Cizreli olan ancak Van’da ikamet eden iş adamımız Veysel Ürüm, tüm bu çalışmaların finansmanını üstleniyor. Hatta ve hatta projelendirilmesinden yıkımına, yenilenmesine her türlü çalışmayı yapacak ve sürece de şimdi başlıyoruz” diye konuştu.

Veysel Ürüm ise Cizre’de böyle bir eseri restore edecekleri için çok mutlu olduklarını, yapıyı tarihi dokusu ile kazandıracaklarını ifade etti.