Gaziantep’te yaşayan 50 yaşındaki Semanur Karatop, Özel Anka Hastanesi’nde el bileğinden yapılan anjiyo ile sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te yaşayan 50 yaşındaki Semanur Karatop’un uzun zamandır nefes darlığı, halsizlik, kalpte çarpıntı ve ağrı, çabuk yorulma şikayetleri bulunuyordu. Kalp damar tıkanıklığı teşhisi konulan hastaya daha önce farklı sağlık kuruluşunda anjiyo yapıldı. Ancak hastanın şikayetleri geçmedi. Bunun üzerine Semanur Karatop, Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu. Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Hayri Alıcı tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucu Karatop’un kalp damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi. Vakit kaybedilmeden anjiyo yapılmasına karar verilen hastaya ana damarlarına kan akımını kesen 3 kritik darlığa stent takıldı.

Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta, “Uzun süredir dayanılmaz sıkıntılar yaşıyordum. Hiç düzelmeyeceğimi düşünmeye başlamıştım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Doktoruma ve Anka Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

“El bileğinden anjiyo hastalar için ciddi rahatlık sağlıyor”

Operasyonla ilgili bilgi veren Op. Dr. Alıcı, “Hastamız bize geldiğinde kalp damarlarının tıkalı olduğunu tespit edip, anjiyo yapmaya karar verdik ve radial anjiyo yaptık. El bileği bölgesinden anjiyografi yapmak hasta için ciddi rahatlık sağlıyor. Kalbe giden tıkalı ana damarı, tüm koroner anjiyografi ve stent işlemini 45 dakika gibi kısa bir süre içinde başarılı şekilde tamamladık ve hastamızın göğüs ağrılarını ve diğer şikayetlerini gidererek konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesine yardımcı olduk. Şimdi de hastamızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.