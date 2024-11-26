Bitlis’in tarihi dokusunu yansıtan önemli yapılardan El Aman Hanı, kapsamlı restorasyon çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Düzenlenen inceleme toplantısında, çalışmalara dair kritik değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda, tarihi yapının restorasyon sürecinin mevcut durumu, teknik detaylar ve karşılaşılan zorluklar masaya yatırıldı. Katılımcılar, mimari özelliklerin korunması adına yapılan çalışmaları detaylandırarak, öneri ve değerlendirmelerde bulundu. Özellikle modern tekniklerin kullanılarak yapının tarihi değerinin korunması gerektiği vurgulandı.

Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, El Aman Hanı’nın kültürel miras açısından önemine değinerek, “Bu tür projelerle tarihi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Çalışmaların planlandığı gibi ilerlediğini görmek bizleri memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası katılımcılar, restorasyon alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Ekip, saha çalışanlarından yapılan işler hakkında detaylı bilgi aldı. Restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından El Aman Hanı’nın bölgenin turizm potansiyeline önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş’ın başkanlığındaki toplantıya, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, İstanbul Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, Restorasyon Uzmanı Dr. Olcay Aydemir ve Mimar İlknur Adak, Rektör Danışmanı Adnan Alkan, Yapı İşleri Daire Başkanı Süleyman Erdemli katıldı.