Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan tarihi El Aman Hanı, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı desteği ile çok amaçlı bir kültür ve sanat merkezine dönüştürülecek.

Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan tarihi El Aman Hanı, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı desteği ile çok amaçlı bir kültür ve sanat merkezine dönüştürülecek.

16’ncı yüzyılda Van Beylerbeyi Hüsrevpaşa tarafından inşa edilen tarihi El Aman Hanı hazırlanan proje ile hem geçmişe hem de geleceğe hizmet edecek. Yaklaşık 3 yıl önce Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yer alacağı kütüphane olarak projelendirilen ancak geçen yıl projede revize yapılarak kütüphanenin yanına yazarların, şairlerin, ressamların ve ünlü isimlerin eserlerini yazacağı İlham Enstitüsü olarak kullanılacak mekanlar haline getirilecek. Anadolu’nun en büyük Kervansaraylarından olan ve Bitlis-Tatvan karayolu üzerindeki El Aman Hanı yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip. 20 milyonluk ödenekle başlanacak El Aman hanı projesinin 2023 Ağustos ayında tamamlanması hedefleniyor. İçerisinde kütüphanenin yanı sıra, karşılama merkezi, konaklama, yeme içme mekanları, jeopark müzesi, turist bilgilendirme merkezi, mini konferans salonları ve yöresel ürün satışlarının yapılabileceği işyerleri yer alacak.

Konuyla ilgili olarak İHA’ya açıklamalarda bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, “El Aman Hanı iki yıl önce kütüphane olacak şekilde projelendirilmişti. Osmanlı ve Selçuklu yazma eserleri kütüphanesi olarak tasarlanmıştı. Fakat biz bunun doğru olmayacağını sadece bu devasa mekanın kütüphane olarak kullanılmasını doğru olmayacağını düşündük ve revizeye başladık. Şu anda yeni revize projemiz bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah kısa bir süre proje biterek uygulamaya geçilecek. Önümüzdeki Temmuz ayının sonunda projemiz tamamlanmış olacak. Projenin içinde sadece daha önce kütüphane bölümü vardı. Ancak yine kütüphane olacak ama kütüphane ile birlikte farklı fonksiyonlarda olacak. Burada sanatçı rezidansı olacak belki projenin en önemli ayaklarından biri olacak. Buraya sanatçılar gelecek. Bu rezidans dediğimiz alanda konaklama ve dinlenme alanları olacak. Buraya gelecek olan yazarlarımız hem dinlenecek hem de burada eserlerini oluşturacaklar. Bir diğer bölümümüz ise konferans için tasarlanmış özellikle hem şehirdeki bir takım etkinlikler hem de üniversitenin toplantıları konferansları belki de panelleri burada yapılacak. Özellikte bahçe kısmında Bitlis’in yöresel yemekleri başta olmak üzere yeme içme alanları düşünüyoruz. Şuanda hali hazırda han içerisinde iki adet cep sineması yer almakta. Bunlarda üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere aktif olarak kullanılacak. Yine han içerisinde güzel sanatlar fakültesi için bazı atölyeler yer alacak. Çini ve hat sanatı ile ilgili burada üretimlerde yapılabilecek” diye konuştu.

Türkiye’de bu kadar fonksiyonlu bir projenin olmadığını ifade eden Rektör Elmastaş, “Bizim bununla bağlantılı bir diğer projemiz ise Nemrut Jeoparkı, ve şuanda o da devam ediyor. Tabi Nemrut Jeoparkında olması gereken bir alanda Bitlis’in hem doğal ortam hem de beşeri özelliklerini yansıtan bir müzenin olması gerekiyor. Dolayısıyla birçok farklı fonksiyon aynı alanda icra edilmiş olacak. 5-6 fonksiyonlu projeye ben daha önce rastlamadım. Birçok yerde benzer projeler var İstanbul’da özellikle bu tarz mekanların dönüştürüldüğünü gördük ama bu kadar çeşitli değil. Dolayısıyla bu kadar fonksiyonlu bir alan görmedim. Belki vardır ama daha çok 2-3 fonksiyonlu şeklinde tasarlanmış bizim burası sanki bu anlamda Türkiye’de bir ilk olacak” dedi.