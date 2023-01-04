Beylikdüzü’nde eksper işlemi için bir galeri sitesine götürülen otomobil, motorunun patlaması sonucu yangın çıkmıştı. Yangına müdahalede bulunan esnaf Yaşar Ceylan, o anları anlattı. Ceylan, “Korkmak aklıma gelmedi” dedi.

Beylikdüzü’nde eksper işlemi için bir galeri sitesine götürülen otomobil, motorunun patlaması sonucu yangın çıkmıştı. Yangına müdahalede bulunan esnaf Yaşar Ceylan, o anları anlattı. Ceylan, “Korkmak aklıma gelmedi” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde oto ekspertiz’e götürülen bir aracın, motor kısmında patlama meydana geldi. Alev alan aracın içerisinde olan otomobil sahipleri, panikle dışarı çıktı. Aracın kaputu alevli suretle yanmaya başlarken çevredeki çalışanlar, arabaya yangın tüpüyle müdahale etti. Araç, başka bir patlama olmadan söndürülürken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Yaşanan o anlar site içindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Korkmak aklıma gelmedi”

Patlama sonrasında çıkan yangına müdahale eden Yaşar Ceylan, “İlk önce dışarıda bir patlama duyduk ve bir aracın yandığını gördüm. Bu konuda eğitim almıştım. Hemen yangın söndürme tüpü ile müdahale ettik. Yaklaşık 6 tane yangın söndürme tüpü bitirdik. Şans eseri can kaybı yoktu ama araçta maddi zarar büyüktü. LPG’li araçların bu gibi yerlere alınmaması gerekli. Benzer olaylarda yaşanabilir. O an aklıma korkmak gelmedi. Başkaları zarar görmesin diye müdahale ettik” dedi.