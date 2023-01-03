Beylikdüzü’nde galericiler sitesine eksper işlemi için getirilen arabanın motorunda patlama meydana geldi. Görevliler tarafından yanan araca yangın tüpüyle müdahale edilirken, yaşanan panik anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beylikdüzü’nde galericiler sitesine eksper işlemi için getirilen arabanın motorunda patlama meydana geldi. Görevliler tarafından yanan araca yangın tüpüyle müdahale edilirken, yaşanan panik anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre, oto ekspertiz’e getirilen arabanın motorunda patlama meydana geldi. Patlama sırasında henüz aracın içerisinde olan otomobil sahipleri, panikle dışarı çıktı. Aracın kaputu alevli suretle yanmaya başlarken çevredeki çalışanlar, arabaya yangın tüpüyle müdahale etti. Araç, başka bir patlama olmadan söndürülürken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Yaşanan o anlar site içindeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

Patlama anı böyle görüntülendi

Yaşanan patlama anı galericiler sitesindeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ekspertize getirilen aracın durduktan sonra motorunda patlama meydana geldiği, araç sahiplerinin panikle içinden çıktığı ve yanan araca yangın tüpüyle müdahale edildiği görülüyor.