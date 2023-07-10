Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından ekşi mayalı ekmek yapım teknikleri kursu verildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi (TOGÜSEM) tarafından ekşi mayalı ekmek yapım teknikleri kursu verildi. İki gün süren eğitimde kursiyerlere, ekşi mayalı tam buğday ekmeği, beyaz ekmek, çavdar ekmeği, siyez ekmeği, üveyik ekmeği, ve köy ekmeği yapımı uygulamalı olarak bire bir gösterildi. Üniversite MYO Aşçılık Programı Bölümü Öğr. Gör. Ercan POLAT eğitmenliğinde kursiyerlere 2 gün boyanca uygulamalı olarak 5 kişilik gruplara bire bir eğitim verildi.

"Eğitimlerimiz 2 gün uygulamalı olarak yapıldı"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi MYO Aşçılık Programı Bölümü Öğr. Gör. Ercan Polat yaptığı açıklamada, "Eğitimlerimizde ekşi mayanın kültürümüzdeki yeri ve önemi hakkında bilgiler verilerek ekşi maya nasıl oluşturulur, nasıl beslenir ve ekşi maya ile nasıl ürünler yapılır bunlar hakkında teknik detay içerek uygulamalı eğitimler yapılmaktadır. Eğitimlerimiz 2 gün uygulamalı olarak yapıldı ve kursiyerlerimize 1, gün Ekşi maya oluşturma ve besleme kuralları, 6 çeşit ekmek hamurlarının oluşturulması, slap and fold tekniği, bulk fermantasyon, şekil verme ve sepetlere alma, soğuk fermantasyon süreci ile ilgili eğitimler verildi. Eğitimin ikinci günü ise Soğuk Fermantasyon süreci tamamlanan ekmeklerin sepetten çıkartılması, Süsleme ve bıçak atma işlemi, Endüstriyel ve ev tipi ankastre fırınlarda pişirme tekniği, Pişen ekmeklerin soğutulması ve ürünlerin sergilenmesinin yapıldı" şeklinde belirtti.

"Unutmaya yüz tutmuş atalık buğdaylarımızı tekrar gün yüzüne çıkarak hayatımıza kazandıracağız"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz Ekşi Mayalı Ekmeğin sağlığımız için son derece önemli olduğunu ve bu kursun ekmeklerimize gereken değerini tekrar kazandıracağını belirterek, "Unutmaya yüz tutmuş atalık buğdaylarımızı tekrar gün yüzüne çıkarak hayatımıza kazandıracağız. Üniversitemiz Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezinin üniversitemizde daha önce birçok eğitim verildi. Bu yıl Temmuz ayı içerisinde 3 farklı alanda daha eğitim var" dedi.