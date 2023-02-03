Hava sıcaklığının eksi 9 dereceyi gördüğü Aksaray’da denetim yapan polis ekipleri, ağır vasıta sürücülerini karayollarında oluşabilecek buzlanma riskine karşı uyarırken, meteoroloji gecenin ilerleyen saatlerinde buzlanma olacağını duyurdu.

Hava sıcaklığının eksi 9 dereceyi gördüğü Aksaray’da denetim yapan polis ekipleri, ağır vasıta sürücülerini karayollarında oluşabilecek buzlanma riskine karşı uyarırken, meteoroloji gecenin ilerleyen saatlerinde buzlanma olacağını duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Aksaray’ı Adana, Konya, Nevşehir ve Ankara illerine bağlayan karayollarında denetim yapıyor. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceyi gördüğü şehirde bulunan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri ağır vasıta araçları tek tek durdurdu. Sürücülerin ehliyet sorgusunu yapan ekipler öte yandan POLCEP sistemi üzerinden SRC belgesi sorgulaması yaptı. Takograf kontrolü yapan polis ekipleri gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olması beklenen buzlanmaya karşı sürücülere uyarıda bulundu. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü tarafından Aksaray için yapılan hava durumu tahminlerinde ise hafta sonu kar yağışı beklenirken öncesinde hava sıcaklıklarının hızla düşeceği tahmini bildirildi. Aniden düşmesi tahmin edilen hava sıcaklıklarının bu gece itibariyle karayolları ve şehir merkezinde buzlanmaya neden olacağı duyuruldu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri doğu illerini batı illerine bağlayan karayollarında gece saatlerine kadar denetimlerine devam ederken, karayollarındaki geçişlerin kontrollü yapılacağını duyurdu.