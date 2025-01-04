Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da hava sıcaklıkları-8 derecelere kadar düştü. Kış tatilini Uludağ’da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler müzik eşliğinde dans ederek ısındı.

Türkiye’de kış ve kayak turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 60 santimetrelere ulaşırken hava sıcaklıkları ise -8 derecelere kadar düştü. 2. Oteller Bölgesi’ndeki Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BURFAŞ Uludağ Sosyal Tesisleri’ne gelen turistler, yoğun kar yağışı altında bir yandan sıcak kahvelerini yudumlarken bir diğer yandan da tesiste çalan müziklerle dans ederek ısındı. Turistlerin dans ederken görüntüleri renkli anlara sahne oldu.

Oyun havası oynayarak ısınan Umut Yaşar, “Bursa’da yaşıyorum ama Uludağ’a ilk kez geldim. Beklediğimden çok daha güzel bir ortam var. Az önce oyun havası oynadık burada. Gayet güzel eğleniyoruz” dedi.

Antalya’dan Uludağ’a gelen Oğuz Kaya, “Antalya’dan arkadaşlarımın yanına geldim. 30 dereceden -8 dereceye gelmek biraz yorucu. Bursa ve Uludağ’ı çok beğendik. Ömrümde ikinci kez kar görüyorum” ifadelerini kullandı.