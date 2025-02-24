MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kız Meslek Lisesi Moda Tasarım Bölümü 12. sınıf öğrencisi Akasya Gündüz (16), Merkez Camisi önünde eksi 25 derecede yağlı boya resimleri yaptı.

Resim yapmayı çok sevdiğini ve resim sanatını yaşatmayı gaye edindiğini söyleyen Akasya Gündüz, "Bulanık Kız Meslek Lisesi Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Çocukluğumdan beri bir şeyler çizmeyi, resim yapmayı sevdiğim için bu bölümü seçtim. Kendimi bu alanda geliştirmek için de sürekli çalışıyorum" dedi.

Eksi 25 derece soğukta yaptığı resim çalışmasıyla Bulanık halkının sanata olan bakış açısını da aynı zamanda test ettiğini belirten Gündüz, "Bence hayat sanat demektir. Ben de resim sanatını icra ederken hayat buluyorum. Bir şeyler çizerken, resim yaparken gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu dondurucu soğukta da burada resim yapmamın amacı hem sokakta resim yaparak bunu eğlenceli hale getirmek hem de Bulanık’ta insanların yaptığım bu çalışmayı nasıl gördüklerini, resme bakış açılarının nasıl olduğunu gözlemlemektir" ifadelerini kullandı.