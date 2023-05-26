TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) tarafından desteklenen ve Eksi 25 Derneği tarafından yürütülen Eksi 25 Çocuk Köyü projesi Karacaşehir’de 5 yıldır devam ediyor.

Eksi 25 Çocuk Köyü’nde çocukların sosyal etkileşimlerini, karşılaştıkları sorunlarla baş edebilme becerilerini güçlendirmeleri için oluşturulan yaşam alanında, çocuk hakları, tırmanma duvarı, drama, bocce, hama boncuk gibi birçok ücretsiz atölyeler gerçekleştiriliyor. Atölye materyalleri TANAP tarafından karşılanıyor.

TANAP Yatırım Programları Müdürü Gizem Kunt, Eksi 25 Çocuk Köyü’nde saha ziyaretinde bulundu. Çocuklarla quilling kağıt katlama ve ebeveynlerle ilkyardım atölyelerine katılan, çocuk ve ebeveynlerin memnuniyetlerini dile getirdikleri sohbette Gizem Kunt, Eksi 25 Yönetim Kurulundan planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve teşekkür etti.