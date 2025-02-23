Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü, eksi 24 derecede çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene; Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, gaziler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Tören çelenklerin konulması ile başladı.

Trafiğe kapatılan Kongre Caddesi üzerinde yapılan törenlerde atlı gösteriler yapıldı. Sıfırın altında 24 derece altında kurtuluş törenini izleyenlerin kaş, kirpik ve saçları buz tuttu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir yaptı. Demir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’da kurduğu Büyük Millet Meclisinin 22 Şubat 1921’de alınan karar doğrultusunda Rusya ve Gürcülere iletilerek, Ardahan ve coğrafyasını terk etmeleri emredilmiştir. Ve kesin uyarı verilmiştir. Bunun üzerine 23 Şubat sabahı bölgemizi terk eden Gürcülerle birlikte diğer unsurlar tamamen boşaldıktan sonra Filibeli Hilmi üsteğmen tarafından Ardahan kalesine bir daha inmemek üzere şanlı bayrağımız göndere dikilmiştir’’ dedi.

Konuşmaların ardından, yakılarak şehit edilen Türkler için Yanık Cami Anıtı’na kadar şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı. Burada şehit edilen Türkler için İl Müftüsü Adem Karadeniz tarafından dualar edildi.