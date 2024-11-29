Karın yağdığı ilk günden beri sahada olan ve birçok yolu açarak sürücülere kolaylık sağlayan Karayolları 106’ncı Şube Şefliği ekipleri, eksi 15 derece havada işlerini severek yapıyorlar. Yağan karı çile olarak görmeyip, aşkla çalışan ve işlerinin başında olan ekiplerin birbiriyle olan samimi diyalogları yüzlerde tebessüm oluşturdu, aşkla çalışmanın insanı yormadığını gözler önüne serdi.

Bayburt-İspir yolunda kar temizleme çalışması yürüten Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Fırtınada kapanan yolları bir bir açan ekipler, sürücülere kolaylık sağlıyor. Vatandaşların yardımına koşan ve gece gündüz mesaide olan ekipten Mürsel Bahadır isimli çalışanın samimi ve içten hali karlı havada bir nebze de olsa yürekleri ısıttı. "Geldim İsmail abi, yettim İsmail abi, yettim" diyerek İş makinesiyle çalışan arkadaşına desteğe giden Bahadır, sözleriyle yüzleri güldürdü.

Yolda kalan sürücüler Karayolları ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı

Bölgede bulunan Karayolları ekiplerden alınan bilgiye göre, fırtınadan kapanan yolda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı. Karla mücadelenin devam ettiğini belirten ekipler, yollarda herhangi bir sıkıntı olmadığını, fırtınanın kapanan yolların bir bir özenle açıldığını bildirdiler.