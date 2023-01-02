Ekremoğulları Grup Enerji Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Esat Ekremoğlu, S.S. Batman Öğrenci ve Personel Servis Karayolları Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi’nin 15 Ocak’ta yapılacak Batman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi seçimlerinde Şevki Taş’ı destekleyeceğini kamuoyuna duyurdu.

Ekremoğulları Grup Enerji Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Esat Ekremoğlu, S.S. Batman Öğrenci ve Personel Servis Karayolları Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi’nin 15 Ocak’ta yapılacak Batman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi seçimlerinde Şevki Taş’ı destekleyeceğini kamuoyuna duyurdu.

Ekremoğulları Grup Enerji Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Esat Ekremoğlu, yaptığı açıklamada, "Yıllarca esnafımıza verdiği desteklerle Batman’ımızın emektarı olan Şevki Taş’ı 15 Ocak’ta yapılacak Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi seçiminde destekliyoruz. Batman için önemli olan bu seçimde sandığa gidecek tüm esnafımızın desteğini bekliyoruz. Seçimin Batman için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Basın açıklamasına, S.S. Batman Öğrenci ve Personel Servis Karayolları Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı Hanifi Ekremoğlu ve kooperatif üyesi servisçiler katıldı.