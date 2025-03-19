Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eski evinin bulunduğu Beylikdüzü’ndeki sitede hareketlik sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu ve beraberindekilerinin arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da olduğu öğrenildi. İmamoğlu’nun eski evinin bulunduğu Beylikdüzü Marmara Mahallesi Asmalı Hayat Villa Sitesi’ne sabah saatlerinde polis ekiplerinin geldiği öğrenildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da oturduğu söz konusu siteye çok sayıda sivil aracın girip çıktığı havdan görüntülendi.