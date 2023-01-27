Bursa’ya bir dizi ziyaret için gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Tarihi Bursa Kapalı Çarşı girişinde Başkan Erdoğan sloganlarıyla karşıandı. İmamoğlu’nun ziyareti öncesi kepenk kapatan çarşı esnafı toplanıp İmamoğlu ve beraberindekilerin çarşıdan geçişlerine izin vermedi. Geri dönmek zorunda kalan İmamoğlu çarşı ziyaretini yarım bıraktı. Ulucami’de cuma namazı kılan İmamoğlu’na cami cemaati, "Sen boğaza git" diye tepki gösterdi.

Bursa’ya bir dizi ziyaret için gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Tarihi Bursa Kapalı Çarşı girişinde Başkan Erdoğan sloganlarıyla karşıandı. İmamoğlu’nun ziyareti öncesi kepenk kapatan çarşı esnafı toplanıp İmamoğlu ve beraberindekilerin çarşıdan geçişlerine izin vermedi. Geri dönmek zorunda kalan İmamoğlu çarşı ziyaretini yarım bıraktı. Ulucami’de cuma namazı kılan İmamoğlu’na cami cemaati, "Sen boğaza git" diye tepki gösterdi.

Cuma namazında tepki

Bursa’nın CHP’li Gemlik, Nilüfer, Mudanya ilçelerine ziyarette bulunmak için sabah erken saatlerde Bursa’ya gelen İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cuma namazını Ulucami’de kılmak için Bursa şehir merkezine de uğradı. Ezan okunduğu sırada Ulucami’ye gelen İmamoğlu’nu cami girişinde partili grubu karşıladı. Cuma namazı sonrası cami cematiyle de görüşen İmamoğlu’na cemaat içiresinden tepki gösteren yaşlı bir adamın"Boğaza git sen boğaza, burada işin yok senin, PKK’nın yanına git sen" şeklindeki sözleri İmamoğlu’nda adeta soğuk duş etkisi yaptı. Dışarıya çıkarılan yaşlı adam cami çıkışında da tepki göstermeye devam edince kalabalık tarafından yuhalandı. Bu sırada camiyi boşaltan cemaat ile İmamoğlu’nun çıkışını bekleyen partililer arasında zaman zaman gerginlik ve sözlü sataşmalar yaşandı.

Kapalı Çarşı’dan geçemedi

Cuma namazı sonrası büyük bir kalabalıkla kapalı çarşıya doğru inen Ekrem İmamoğlu, havlucular ve bıçakçılar çarşı esnafını gezmek istedi. Ancak havlucular çarşısı girişinde toplanan kalabalık İmamoğlu ve beraberindekileri Başkan Erdoğan sloganlarıyla karşıladı. Camideki tepkinin şokunu yaşayan İmamoğlu bir şokta çarşıda yaşayınca esnaf ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldı. İmamoğlu’nun ziyareti öncesi kepenk kapatan çarşı esnafı havlucular çarşısı ile bıçakçılar çarşısının bağlantı noktasına adeta etten duvar örüp aşağıya geçişe izin vermedi. İki grup arasında yaşanan gerginliğe polis ekipleri araya set çekerek önlem aldı. Bazı esnaflar iş yerlerinin önünü kapatmaması için zaman zaman kalabalığı uyarırken İmamoğlu ile görüşmek istemeyen bir esnafında iş yerinin önündeki esyalarına zarar verildi.