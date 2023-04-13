Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayına özel birbirinden güzel hazırladığı programda Denizlililerle bir araya gelen TV programcısı, tiyatro oyuncusu ve yazar Bekir Develi, yoğun ilgi ile karşılandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı Büyükşehir’le Ramazan programları tüm hızıyla devam ediyor. Başarılı TV programcısı, tiyatro oyuncusu ve yazar Bekir Develi Denizlililerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleşen programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ekranların sevilen yüzü Bekir Develi hem eğlendiren, hem de düşündüren hikayeleriyle kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ni Denizli’de ki en önemli yapı olarak tanımlayan Develi, bu dev merkezi kente kazandıran Başkan Osman Zolan’a teşekkür dileklerini ileterek, alkışladı.

Denizli’de ramazan bir başka güzel

Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, programa akın eden izleyicilere ve TV programcısı, yazar Bekir Develi’ye teşekkür ederek “Büyükşehir Belediye Başkanımız şehir dışı programı nedeniyle katılamadılar, kendilerinin selamlarını iletiyorum. Ramazanın son günlerine yaklaştık. Sizlerle beraber ramazan Denizli’de güzel ve bereketli geçiyor” dedi. Denizli’de geleneksel hale gelen mahalle iftarları ve geleneksel iftar çadırını anlatan Değirmenci, 6 Şubat’tan bu yana da Hatay’da Denizli Büyükşehir Belediyesinin faaliyet gösterdiğini ve ramazan ayında da çadır kentlerde iftar ve sahur verdiklerini söyledi.

Büyükşehir’le Ramazan’da son 2 program

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayına özel hazırladığı Büyükşehir’le Ramazan’ın son iki programı ise şöyle:

13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 22.00’de ünlü Şair – Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç söyleşi programında sevenleriyle bir araya gelecek.

15 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 22.00’de seslendirdiği ezgilerle dinleyicileri büyüleyen Eşref Ziya Terzi ve Aykut Kuşkaya tasavvuf müziği konseri verecek.