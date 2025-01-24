Başarılı minik dev oyuncu Zeynep İkra Özköse, her geçen gün yıldızını daha da parlatmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Genç yaşına rağmen birçok başarılı projede yer alarak sektörde adından söz ettiren Zeynep İkra, Starkids Dergisi, En Şirin Çocuklar Yarışma Programı, DeFacto katalog çekimleri, Gizli Saklı (FOX TV dizisi), Kan Çiçekleri (Kanal 7 dizisi) ve Rüzgarlı Tepe (Kanal 7 dizisi) gibi önemli projelerde izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Başarılı menajer Güray Hocaoğulları eşliğinde başarıdan başarıya koşmaya devam eden Zeynep İkra Özköse, son olarak Intermedya yapımcılığında çekilen, usta yönetmen Canan Çelik’in yönettiği Can Bağı dizisinde izleyici karşısına çıktı. Dizide hasta bir çocuk olan "Bade" karakterine hayat veren Zeynep İkra, performansıyla izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Dizide beraber rol aldığı "Derin" karakterine can veren Lena Eylül Balcıoğlu ile muhteşem bir uyum yakalayan Zeynep İkra, bu başarılı iş birliğiyle izleyicilerin gönlünü fethetmeyi başardı. Dünya çapında büyük bir heyecanla beklenen Can Bağı dizisi, şimdiden sektörün ilgi odağı haline geldi.

Reklam ve sinema dünyasının göz bebeği olmaya devam eden Zeynep İkra Özköse’nin gelecekte yer alacağı projeler şimdiden merak konusu.