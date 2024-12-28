CNBC-e’nin yeni programı “Saba Tümer’le” ekrana yeni bir enerji getiriyorİSTANBUL (İGFA) - Televizyon tarihine farklı yayın formatı ile damgasını vuran, başarılı programları ile yayın hayatına başladığı günden bugüne tercih edilen CNBC-e, izleyicileri için yine dopdolu ve çok özel bir programı ekrana getiriyor.

Bitmeyen neşesi, zirvedeki enerjisi ve tüm kulaklara tanıdık olan kahkahasıyla sevdiğimiz isim ekranlara geri dönüyor! Keyifli sohbetlerin değişmez ismi Saba Tümer televizyonda tekrar yerini alıyor. Hafta içi her akşam yayınlanacak olan “Saba Tümer’le” programının ilki 01 Ocak Çarşamba başlıyor.

Birbirinden ünlü konukları, tadına doyulmaz sohbeti, eğlence dolu anları, keyifli kahkahaları hafta içi her akşam evinize konuk etmeye hazır mısınız? Saba Tümer’le programı CNBC-e ekranlarına bambaşka enerji getirecek.

İlk Program Konuğu Müziğin efsane ve kıymetli ismi Kenan Doğulu

Saba Tümer’le programı ilk bölümünde müziğin efsane ismi Kenan Doğulu’yu ağırlıyor. Ekranların yeni fenomeni olacak programın ilk konuğu Kenan Doğulu ile konuşulmayanlar konuşulacak, sorulmayanlar sorulacak, yükselen kahkahalar evlerinize ulaşacak.

Saba Tümer’le ilk bölümüyle 1 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:00’da CNBC-e’de…