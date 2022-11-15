Toplumun televizyon dizileri üzerinden değerlerinden uzaklaştırılarak ahlaksızlığa sürüklenmesine tepki gösteren Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Erzurum sorumlusu Sadık Çat, dizilerde işlenen gayri ahlaki konuların bilinçli seçildiğine dikkat çekti.

Toplumun televizyon dizileri üzerinden değerlerinden uzaklaştırılarak ahlaksızlığa sürüklenmesine tepki gösteren Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Erzurum sorumlusu Sadık Çat, dizilerde işlenen gayri ahlaki konuların bilinçli seçildiğine dikkat çekti.

Her geçen gün toplum hayatında onarılmaz yaralara sebebiyet veren gayri ahlaki dizilerin Müslüman toplumun hayatından çıkması, bunun yerine toplumun değer yargılarıyla uyumlu dizilerin çevrilmesi gerektiğini vurgulayan Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Sadık Çat, RTÜK’ün görevini gereği gibi yapmadığını da dile getirdi.

“Devlet, dizilerin meydana getirdiği tahribatın önüne geçmeli”

Dizlerle gelen manevi, ailevi tahribatın korkutucu boyutlara ulaştığını belirten Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Sadık Çat, devletin bir an önce harekete geçip bu tahribatın önüne geçmesi gerektiğini söyledi.

Dizilerde toplumun dini değerlerinin, gelenek ve göreneklerinin gözetilmediğini ifade eden Çat, "Televizyonda kadın ve yemek programları gibi çok saçma programlar var. Diziler, bizim örf ve adetlerimize uymuyor. Bu tür program ve dizileri kınıyorum. RTÜK’e sesleniyorum; bu tür program ve dizilerin yayınlanmaması lazım. Ailece bakılacak diziler yok. Ahlaksız dizilerle çocuklarımızın ahlakı gerçekten bozuluyor. Toplumdaki çöküntüye çok etkisi oluyor. Özellikle müstehcen içerikli sahneler çocukları etkisi altına alıyor. Bu yüzden çocuklarda ahlak kalmıyor, anne ve babaya saygı kalmıyor. Çocuklar ve gençler, dizilere özenerek uyuşturucu ve alkole bulaşıyor. RTÜK, görevini gerçekten yapmıyor, görevini yapsa bu ahlaksız yayınları kaldırır veya ceza verir." diye konuştu.