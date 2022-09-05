İranlı telefon ustası Hadi Khodabandehlou, genellikle karşılaştığı telefon sorunlarını ve maliyetlerini dile getirerek, “Mağduriyetlerin başında ekran kilidi şifresinin unutulması yer alıyor” dedi.

İranlı telefon ustası Hadi Khodabandehlou, genellikle karşılaştığı telefon sorunlarını ve maliyetlerini dile getirerek, “Mağduriyetlerin başında ekran kilidi şifresinin unutulması yer alıyor” dedi.

Yaklaşık 6 yıl önce İran’dan Eskişehir’e gelen telefon ustası Hadi Khodabandehlou, insanların akıllı telefonları ile karşılaştıkları genel sorunlardan ve bunların tamir maliyetlerinden bahsetti. 37 yaşındaki Tahranlı Khodabandehlou, güvenlik amaçlı olarak değiştirilen ekran kilidi şifrelerinin daha sonradan unuttuğunu aktardı. Şifre mağduriyetleri yaşayanların sayısının epey fazla olduğunu söyleyen Khodabandehlou, “Problem çözüldükten sonra sistem Google hesabı şifresi de istiyor ve bu durum sonucunda işlem maliyetleri artıyor” dedi.

“Şifre kırıldıktan sonra Google hesap şifresi karşımıza çıkıyor”

Akıllı telefon kullanan bireylerin şifre engelinden dolayı zaman zaman cihazlarında sıkıntılar çektiklerini ileten İranlı telefoncu Hadi Khodabandehlou, “Kullanıcılar telefon şifrelerini hatırlayamıyorlar ve cihazlarını bize getiriyorlar. Şifreyi kaldırıyoruz fakat sonrasında ise güvenlik önlemi olarak Google hesap şifresi karşımıza çıkıyor. Onun da bilinmemesi halinde, işlem biraz daha zaman alıyor ve maliyetler artıyor. Genellikle en çok sorun yaşadığımız olaylar başında bu soruna şahit oluyoruz. Şifre kırma fiyatı 70 lira civarında ama işin içine Google hesabı da girince maliyetler 100 lirayı buluyor” şeklinde konuştu.

“Parçaları dolar bazından alıyoruz"

Telefonlarda zaman zaman şarj problemleri de görüldüğünden söz eden Hadi Khodabandehlou; “İnsanlar, ‘cihazım şarj olmuyor’ diyorlar ya da bataryadan kaynaklı sorunlar yaşadıklarını iletiyorlar. Şarj soketlerini 50-60 liradan değiştiriyoruz. Eğer şarj haricinde ekran filmlerine de bakım gerekiyor ise fiyatlar değişiyor. Biz parçaları dolar bazından alıyoruz. Örneğin parça, 10 dolar olarak bize gelir ise bizim işçiliğimiz de 20-30 lira civarında oluyor” diye ifade etti.

“Ekranı değiştirmeden sadece üst cam ile hallediyoruz"

“Sorun ekran kaynaklı ise komple ekranın değişmesi gereken durumlar oluyor ama biz ekranı değiştirmeden de bu işi sadece üst cam değişimi ile hallediyoruz” diyen Khodabandehlou, “Bu civarda problemi üst cam ile çözen birkaç kişi var. Tabi ki müşteriler için böylesi daha uygun oluyor” diyerek sözlerini tamamladı.