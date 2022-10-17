Teknoloji ve otomotiv alanında yaptığı çalışmalarla her zaman gündemde olan Güney Kore ekoturizm kapsamında da başarılı uygulamalarla dikkat çekiyor.

Teknoloji ve otomotiv alanında yaptığı çalışmalarla her zaman gündemde olan Güney Kore ekoturizm kapsamında da başarılı uygulamalarla dikkat çekiyor.

Doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlayan, bölge halkının ekonomik açıdan gelişimini ve sosyo-kültürel değerlerin korunmasını da destekleyen ‘ekoturizm’ son yılların öne çıkan alternatif turizm anlayışlarından biri olarak öne çıktı. Güney Kore, ekoturizm kapsamında sahip olduğu zenginlikleriyle, ekolojik sistemi koruyarak, gelecek nesillere aktarmaya yönelik sorumluluk hisseden gezginler tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

Kore Turizm Organizasyonu (KTO) Güney Kore’de ziyaret edilebilecek dünyanın çeşitli otoritelerince de kabul görmüş doğal yaşam ve ekoturizm değerlerini bir araya getirdi. Doğayı korurken yaşamı yenilemek üzerine tasarlanan bu başarılı turizm destinasyonları, oluşturduğu ekonomik ve kültürel gelişimle komşu bölgeler için de başarılı birer model oluşturuyor.

Purple Island ve Ungok Köyü

2021 yılında BM Dünya Turizm Örgütü tarafından ‘Dünyanın En İyi Turizm Köyleri’ arasına alınan Purple Island (Mor Köy) ve Ungok Köyü, turizmi bölge halkı için kalkınma ve refah adına önemli bir itici güç haline getirmenin başarılı birer örneği.

Purple Island (Mor Ada) insan yerleşiminin 1000 yıl önceye dayandığı bir köy olarak biliniyor. 20. yüzyılın sonunda kentleşme ve sanayileşmenin bir sonucu olarak, nüfusu giderek azalmaya başlayan köyde 1980’lerde 700 kişi yaşıyordu. Ana geçim kaynağı açık deniz balıkçılığı ve tarım olan köydeki nüfus, 2021 yılında 130’a kadar gerilemişti. Bölge sakinleri sosyal ve ekonomik kalkınma için turizme dayalı bir canlanma sağlamak üzere harekete geçti ve bölgeyi bir turizm cazibe merkezi haline getirmeye odaklanan çalışmalara başladı.

Ada; çiçeklerden, köprülere, evlere ve hatta köy içerisinde çalışan elektrikli servis araçlarına kadar her şeyin mor renkte olmasıyla dikkat çekiyor. Purple Island’ı ziyaret eden gezginler, adayı gezmek için bisiklet kiralayabiliyor ya da adanın mor elektrikli araçlarından yararlanabiliyor.

Banwol Coffee Shop’ta verilen bir kahve molasının ardından da, yaklaşık 600 yıl önce köy sakinleri tarafından ekilmiş karaağaç, yaban mersini, gümüş manolyası, kamelya, Songak sarmaşığı ve Asya yaseminlerini içeren Banwol Köyü Dang Ormanı’nda yürüyüş de keyifli etkinliklerden biri.

Bir kaç yıl öncesine kadar turistler tarafından nadiren gelinen bu yeri Ağustos 2020’den Temmuz 2021’e kadar tam 200 bin turist ziyaret etti.

Doğadan ve bölge kültüründen alınan ilhamla ziyaretçilerine zihinsel ve bedenen tazelenme hissi sunan Ungok Köyü ise, tarih öncesi döneme ait ‘dolmen’ adı verilen taş mezarlar içermesi sebebiyle tarihi bir değere de sahip. Köy, hüzünlü bir göç öyküsünü, sakinlerinin son yıllardaki çabalarıyla adeta bir turizm başarısına çevirdi.

1981 yılında bölgeye santral kurulması nedeniyle sular altında kalan köydeki 156 haneden 236 kişi yerleşim alanlarını terk etmişti. Ardından 2000 yılında Ungok Köyü’nde bulunan 447 dolmen UNESCO Dünya Mirası olarak tescil edildi. Böylelikle, onlarca yıl boyunca insanlar tarafından dokunulmadan kalan bu bölge, nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki türlerinin arttığı, genişleyen ekosisteme sahip bir sulak alana dönüştü. 2011 yılında da bu sulak alan, Ramsar Sulak Alanı olarak uluslararası bir sertifika aldı. Ekoturizm Programları, Tarladan Sofraya ve Cumartesi Yerel Pazarı, köyde üretilen tarım ürünleri ile bölge sakinlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanılarak hayat geçiriliyor.

Gelgit Düzlükleri (Getbol)

Biyoçeşitliliği koruyan önemli bir yaşam alanı olan Kore gelgit düzlükleri (Getbol), 2021’de UNESCO tarafından Doğal Dünya Mirası olarak tescillendi. Bu doğal miras alanı, Seocheon, Gochang, Shinan ve Boseong-Suncheon olarak dört bölgeyi içeriyor. Bu alan, 47 endemik, 5 nesli tükenmekte olan deniz omurgasızı ve 118 göçmen kuş türünü de kapsayan 2.150 flora ve faunayla yüksek düzeyde biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor. Bu türler arasında, habitatlarında az sayıda uygun konaklama, üreme ve beslenme yeri kalan bu nedenle de küresel olarak tehdit altında olan 22 tür de mevcut.

Gezginler için şehir hayatına bir mola verme imkanı sunan gelgit düzlüklerinden Suncheon, sazlıkların sonsuz manzarası ile eşsiz bir görünüme sahip. Burada bulunan Suncheon Bay Ekolojik Parkı, ahşap yolları, tekne turları, restoranları ve büyük müzesi ile adeta ekolojik bir eğlence merkezini andırıyor. Ziyaretçiler gelgit dairelerini gözlemleyebilecekleri gözlemevinin üst katında bulunan büyük dürbünler sayesinde aynı zamanda bu ekosistemdeki sayısız kuşu da izleme şansı yakalıyor.

Gochang gelgit düzlüğü, yıl boyunca bölgenin çamur, kum ya da çamur ve kum karışımı şeklinde değişmesi bakımından diğer düzlüklerden ayrılıyor. Turistler için yakındaki ilgi çekici yerler arasında Mandol Deneyim Merkezi ve Hajeon Köyü bulunuyor. Bölge her yıl Haziran ayında Gonchang Mudflat Festivali’yle turistlere ev sahipliği de yapıyor.

Kore kültürüne heyecan verici bir yolculuk için ktoturkey.com adresini ziyaret edebiliyor.