Bir önceki aya göre aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 101,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 120,1 değerini aldı.

TÜİK, ekonomik güven endeksinin aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında arttığını açıkladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.