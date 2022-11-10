Erkek giyim markası Kiğılı, Türkiye İtibar Akademisi ve (TİA) özel bir üniversite iş birliği ile bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) araştırmasında erkek giyim sektöründe “Elmas Marka Sertifikası”na layık görüldü. Marka aynı zamanda iki yıl üst üste bu başarıyı elde ederek “Sembol Marka Tescil Belgesi”nin de sahibi oldu.

Erkek giyim markası Kiğılı, Türkiye İtibar Akademisi ve (TİA) özel bir üniversite iş birliği ile bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) araştırmasında erkek giyim sektöründe “Elmas Marka Sertifikası”na layık görüldü. Marka aynı zamanda iki yıl üst üste bu başarıyı elde ederek “Sembol Marka Tescil Belgesi”nin de sahibi oldu.

Erkek giyim markası Kiğılı, Ekonomik Fayda Endeksi araştırmasında erkek giyim sektöründe Elmas Marka Sertifikası’nı kazandı. Başarısını iki yıl üst üste sürdüren marka, aynı zamanda Sembol Marka Tescil Belgesi’nin de sahibi oldu. Gerçekleştirilen törende ödülleri takdim edilen Kiğılı, Türkiye ekonomisine sağladığı katma değer başarısını bir kez daha tescilledi.

“Başarının her zaman sürdürülebilir olmasından yanayız”

Alınan ödüllere dair yorumda bulunan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Türkiye’nin öncü erkek giyim markalarından biri olarak başarının her zaman sürdürülebilir olmasından yanayız. Bunu da ancak güçlü bir ekonomik başarı ve ülkemize yaptığımız katkıyla sağlayabiliriz. İçinde bulunduğumuz toplumun her alanda daha da gelişmesi için gerekli olan güçlü bir ekonomik modelde her alanda öncü markalara büyük ihtiyaç oluyor. Biz de doğru stratejilerle hem yurt içi hem de yurt dışında ileri dönük planlamalar yaparak kaliteli ürün ve hizmeti kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Bu çabamızın aldığımız ödüllerle kanıtlanması ise bizi daha motive ediyor. Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimizi sunarız” dedi.